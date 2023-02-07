Белая медведица из Новосибирского зоопарка родила двойню

Фото: imagebroker/Lutz Gerken/Global Look Press

У белой медведицы Герды из Новосибирского зоопарка имени Шило родились два детеныша, пишет «Сиб.фм». Вице-мэр города Анна Терешкова сообщила об этом в своем Telegram-канале. По ее словам, рождение медвежат является «прекрасным подарком» для жителей Новосибирска в юбилейный год. Также она отметила профессионализм сотрудников городского зоопарка.

Ура! У нашей Герды родились два детеныша! Прекрасный подарок новосибирцам в юбилейный год! Новосибирский зоопарк самый лучший! В нем работают самые профессиональные сотрудники! — написала Терешкова.

У Герды и медведя Кая уже есть четверо детенышей. Ростик и Шилка давно живут в других зоопарках, а последняя даже успела стать мамой. Разнополых близнецов Нроди и Шайну планируют разлучить с родителями в будущем, когда они подрастут.

Ранее сообщалось, что частично парализованный медведь Диксон, привезенный на реабилитацию в Московский зоопарк, научился переворачиваться. Теперь зоологи смогут проводить более тщательные осмотры животного.

До этого гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что у Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине. Бассейн для хищника углубили на 60 сантиметров, теперь глубина водоема составляет 1,3 метра. Зоологи рассчитывают, что на большей глубине медведь будет активнее задействовать свои конечности. Для стимуляции Диксона работники зоопарка планируют запустить в углубленный бассейн рыбу.