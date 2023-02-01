Полковник ЛНР Киселев: российские войска «обняли» Артемовск с трех сторон

Фото: Министерство обороны РФ

Российские войска окружили Артемовск с трех сторон, сообщил в эфире «Соловьев Live» военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев. По его словам, ВС РФ активно выбивают украинских военных с их позиций. Бои за город продолжаются.

Артемовск практически «обняли» с трех сторон, идет интенсивное выбивание противника, — сказал Киселев.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин подтвердил эту информацию. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что российские военные пытаются сомкнуть кольцо вокруг Артемовска и отрезать бойцов ВСУ от снабжения боеприпасами.

Артемовск сейчас находится в оперативном окружении, наши силы смыкают кольцо. Сейчас ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр — Артемовск, потому что это единственная артерия, по которой Украина может снабжать свою группировку в Артемовске, — отметил Гагин.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины выбирают, какой город сдать: Артемовск или Часов Яр. Он заявил, что Киев может перебросить силы из одного населенного пункта в другой для удержания позиций.