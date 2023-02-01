Стало известно о новых успехах реабилитации медведя Диксона Медведь Диксон научился переворачиваться в ходе реабилитации после паралича задних лап

Фото: АГН «Москва»

Медведь Диксон, привезенный на реабилитацию в Московский зоопарк из-за паралича задних лап, научился переворачиваться. Благодаря этому зоологи смогут проводить более тщательные осмотры животного, передает ОТР.

Упражнения давались Диксону с трудом, а на их освоение ушло несколько недель, сообщает издание. Однако благодаря им медведь сможет укрепить мышечный каркас с помощью стимуляции движения мышц.

3 сентября раненого краснокнижного медведя обнаружили без сознания возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. По словам местных, животное самостоятельно вышло к людям за помощью. Уже 6 сентября зверя доставили в Москву. Выяснилось, что медведь стал жертвой браконьеров, в результате чего у него были парализованы задние лапы. Специалисты долгое время лечили раны и пролежни у проходящего реабилитацию Диксона. Зоологи применяли разные средства, чтобы оценить их эффективность.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова позднее сообщила, что у Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине. Бассейн для хищника углубили на 60 сантиметров, теперь глубина водоема составляет 1,3 метра. Зоологи рассчитывают, что на большей глубине медведь будет активнее задействовать свои конечности. Для стимуляции Диксона работники зоопарка планируют запустить в углубленный бассейн рыбу.