Беглов рассказал Путину, сколько будут получать петербургские дворники Беглов: петербургские дворники будут получать 49 тысяч рублей в месяц

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Владимир Путин и Александр Беглов

Переход к централизованной системе уборки внутриквартальных территорий в Санкт-Петербурге позволит увеличить ежемесячную зарплату дворникам до 49 тысяч рублей, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы Северной столицы, за уборку отвечают частные компании, которые выплачивают дворникам от 15 до 18 тысяч рублей. По мнению Беглова, за такую зарплату никто работать не будет, передает РИА Новости.

Что касается централизованного контроля за уборкой. На сегодняшний день (эта сфера. — NEWS.ru) принадлежит частным предприятиям, они платят маленькую зарплату дворникам, 15–18 тысяч (рублей. — NEWS.ru), кто за эти деньги будет работать? Мы создаем свои городские предприятия, с 1 января уже приступили к реформированию. Нам нужно 1,5–2 года, чтобы полностью создать городскую структуру. Заработная плата 49 тысяч, и народ уже идет, — заявил Беглов.

Губернатор отметил, что дворники, которые пришли работать на новые городские предприятия, получили должность «работник ручного труда». Как указал Беглов, их обеспечивают спецодеждой и техникой для уборки территорий. Кроме того, в подобных организациях для дворников создают комфортные условия для отдыха: им дают чай и бутерброды, а также предоставляют возможность принять душ.

Беглов также рассказал Путину, что власти Санкт-Петербурга работают над повышением надежности, безопасности и качества функционирования общественного транспорта. Губернатор отметил, что поэтапный отказ от оплаты проезда наличными позволил ветеранам, блокадникам и многодетным семьям воспользоваться льготами.

Ранее законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело в первом чтении законопроект Беглова о повышении расчетных единиц для определения зарплаты госслужащих. Об инициативе депутатам рассказал представитель главы города в городском парламенте Константин Сухенко. По его словам, рост зарплат составит 8% и сейчас бюджет позволяет повысить зарплату госслужащим.