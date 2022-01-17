Бегающая по международному аэропорту Владивостока крыса попала на видео

Пользователи Сети пожаловались, что в международном аэропорту Владивостока бегают крысы. Грызунов уже встречали в туалетах и даже у стоек регистрации. Одну из таких крыс удалось снять на видео. Ролик опубликовал на своей странице в Instagram портал «Новости города Артёма».

На кадрах видно, как грызун спокойно сидит возле багажной тележки одного из пассажиров.

Грызунов замечают в туалетах, кабинетах сотрудников и даже возле стоек регистрации пассажиров. Некоторые предполагают, что подобное случилось результате дефицита сотрудников, возникали ситуации, когда на смену в аэропорт не выходило ни одного уборщика, — говорится в подписи к ролику.

Видео с крысой в аэропорту вызвало волну возмущения среди пользователей. Они призвали ответственные службы подключиться к борьбе с грызунами. «Какой стыд! Это же надо довести аэропорт до такого состояния», «Лицо Владивостока...», «Позорище», написали комментаторы.

Как сообщает РИА Новости, по факту инцидента во Владивостоке началась проверка.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово 13 января прорвало трубу, в результате чего вода затопила пассажирский терминал. Кадры аварии выложили в Сеть очевидцы. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров направляли в обход зоны аварии.