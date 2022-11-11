Baza: жители Подмосковья стали свидетелями прилета противотанкового снаряда Baza: в военном городке Кубинка-10 упал противотанковый снаряд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в военном городке Кубинка-10 в Подмосковье упал противотанковый снаряд. Как заявил источник, он оказался учебным, опасности для местных жителей он не представляет. Авторы публикации отмечают, что это не первый подобный прилет: по их сведениям, похожие снаряды падают в Московской области уже три недели. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Вот, в очередной раз прилетел танковый снаряд. Болванка, — сказал очевидец на записи.

Источник предполагает, что устройство могло прилететь с местного военного полигона. Автор видео сообщает, что снаряд приземлился в 15 метрах от продуктового магазина.

Ранее столичные рабочие обнаружили снаряд, который остался с периода Великой Отечественной войны, когда ремонтировали дорожное полотно на Киевском шоссе. До этого снаряд времен ВОВ нашли в центре имени Хруничева. В Роскосмосе тогда пояснили, что произошло это во время плановых ремонтно-восстановительных работ — укладки бордюра.

В августе в Калужской области двое подростков подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны. Оба школьника были госпитализированы. Боеприпас откопал на огороде у своего дома 14-летний местный житель. Решив, что находка может представлять опасность, он отнес снаряд к заброшенному дому, где его нашли двое знакомых.