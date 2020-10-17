В Москве на Киевском шоссе нашли снаряд времён ВОВ

https://static.news.ru/photo/1e960350-105a-11eb-87ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные рабочие обнаружили снаряд, который остался с периода Великой Отечественной войны, когда ремонтировали дорожное полотно на Киевском шоссе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На 23-м км Киевского шоссе, в поселении Московский, обнаружен снаряд, предположительно, времён Великой Отечественной войны, — уточнил собеседник ТАСС.

Он рассказал, что боеприпас вывезут и утилизируют.

В сентябре снаряд времён ВОВ нашли в центре имени Хруничева. В Роскосмосе тогда пояснили, что произошло это во время плановых ремонтно-восстановительных работ — укладки бордюра.

Подобные напоминания о событиях того времени находят по всему миру. 14 октября на дне судоходного канала на Балтике обнаружили британскую сейсмическую бомбу времён Второй мировой войны, при разминировании она взорвалась. Бомба при взрыве спровоцировала небольшое землетрясение, но никто не пострадал, так как разминирование проводилось в дистанционном режиме, без непосредственного присутствия водолазов, писал NEWS.ru.