В Калужской области подростки подорвались на снаряде времен ВОВ

Фото: РИА Новости

В Калужской области двое подростков подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны. Оба школьника находятся в больнице, врачи ведут борьбу за их жизнь, сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

Инцидент произошел в поселке Полотняный завод. Боеприпас откопал на огороде у своего дома 14-летний местный житель. Решив, что находка может представлять опасность, он отнес снаряд к заброшенному дому. Там его нашли двое знакомых мальчика.

Они забрали боеприпас и попытались его разобрать. В результате произошел взрыв. Пострадавших подростков обнаружил местный житель, который вызвал скорую помощь.

Оба школьника получили ранения живота. Кроме того, одному из них пришлось ампутировать руку. Полиция занимается расследованием произошедшего.

Весной аналогичный случай произошел в Приморском крае. Двое пятиклассников, отдыхая в деревне у бабушки, нашли старый снаряд, который взорвался в результате неосторожного обращения. Один ребенок погиб на месте, второй скончался от полученных ранений в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии.