Baza: в МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс» Baza: в Белгородской области объявлен сбор сотрудников МВД

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Telegram-канал Baza сообщает, что в МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс», объявлен общий сбор сотрудников полиции региона. До этого в регион прорвались диверсанты и вступили в бой с российскими военными. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские силы уничтожают противника и выдавливают его с территории страны.

По данным канала, внутренняя команда касается всех отделов полиции региона. Baza также пишет, что cпецслужбы проверяют информацию о падении вертолета, но вероятное крушение не связано с вторжением диверсионной группы. Тем временем Telegram-канал Mash сообщает об объявлении плана «Перехват» по всей области.

Президенту России Владимиру Путину сообщили о прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По данным SHOT, в белгородском селе Козинка частично эвакуируют жителей. Местная жительница рассказала, что в находящемся рядом городе Грайвороне слышны взрывы. Местные власти не подтверждали данную информацию.