Baza: упавшая в Белгороде авиабомба попала по жилом дому

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Россия. Белгород. В квартире дома на улице Шаландина, поврежденного в результате взрыва авиационного боеприпаса на перекрестке улиц Ватутина и Губкина

Telegram-канал Baza сообщает, что авиабомба ФАБ-500, которую сейчас извлекают из-под земли в центре Белгорода, 20 апреля попала по жилому дому. По информации канала, она снесла балконы на трех этажах дома, после чего ушла под землю. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Baza, 20 апреля бомба попала по жилому дому на улице Шаландина, 15. О возможных жертвах и пострадавших авторы канала не сообщают.

20 апреля вечером в центре Белгорода прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей. В Минобороны России заявили, что причиной инцидента стала нештатная ситуация с падением боеприпаса со сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС, который пролетал над городом.

22 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгороде под землей на глубине семь метров обнаружили снаряд ФАБ-500. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, боеприпас был обнаружен в 250 метров от места падения первого снаряда. Он рассказал, что более трех тысяч жителей близлежащих домов были в срочном порядке эвакуированы. Находку решили обезвредить на военном полигоне.