Baza: пьяные военные избили полицейского на полигоне под Челябинском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Челябинской области пьяные военные избили полицейского на межвидовом полигоне. По информации канала, у пострадавшего диагностировали фингал и ушиб груди. В отношении нападавших проводится проверка. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Baza, драка произошла вечером 6 июля на межвидовом полигоне под Челябинском. В публикации говорится, что военнослужащие перебрали со спиртным, из-за чего на полигон пришлось вызвать полицию. Авторы утверждают, что прибывший на место старший лейтенант «попал под горячую руку» военных, из-за чего позднее он оказался в больнице.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в подмосковной Балашихе три человека на автомобиле переехали мужчину, а после вылезли из машины и избили пострадавшего. По информации канала, жертвой нападения стал местный военный.

До этого в Новочеркасске четверо несовершеннолетних и их 20-летний товарищ угнали автомобиль у местного офицера и врезались в дерево. Как утверждают СМИ, подростки угнали автомобиль неподалеку от воинской части у новочеркасского офицера. Он узнал об угоне после аварии, так как все это время находился на работе.

В результате аварии погиб 15-летний подросток, остальные отделались ранениями. В Сети был опубликован видеоролик с моментом происшествия — 17-летняя пассажирка вела трансляцию.