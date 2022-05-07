Baza: машина из кортежа главы Калмыкии попала в аварию, погиб ребёнок

Telegram-канал Baza сообщает, что машина Toyota Land Cruiser из кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова вылетела на встречную полосу на трассе Элиста — Астрахань и столкнулась с автомобилем KIA, в котором находилось пять человек, в том числе 11-летний ребёнок. Несовершеннолетний в результате ДТП погиб.

Чёрный Land Cruiser вылетел на встречку и столкнулся с легковой КИА на трассе Элиста — Астрахань. Джип ехал в составе кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова <...> В момент аварии в KIA находились 5 человек, в чёрном джипе — трое. Один из пассажиров KIA — 11-летний ребёнок — скончался после аварии, — сообщает Baza.

По распоряжению главы Калмыкии проводится проверка. Хасиков поручил, чтобы следственные мероприятия были открытыми. Если вина сотрудника администрации главы региона будет доказана, то он будет наказан по всей строгости закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

Ранее стало известно, что шесть человек, включая троих детей, погибли и ещё четверо пострадали в столкновении ВАЗ-2112 и минивэна Mercedes-Benz Viano в Красносулинском районе Ростовской области. Авария произошла в ночь на 4 мая.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112, который двигался со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном.