Трое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Ростовской области

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Шесть человек, включая троих детей, погибли и ещё четверо пострадали в столкновении ВАЗ-2112 и минивэна Mercedes-Benz Viano в Красносулинском районе Ростовской области. Авария произошла в ночь на 4 мая, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112, который двигался со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном, в салоне которого находились пять пассажиров. В результате погибли все находившиеся в автомобиле ВАЗ. Пострадали четыре пассажира Mercedes-Benz Viano.

Полиция устанавливает причину и обстоятельства ДТП.

Ранее двадцать семь человек погибли в столкновении бензовоза и пассажирского автобуса в Ровненской области на западе Украины. Происшествие случилось на трассе Киев — Чоп в районе села Ситное Дубенского района 3 мая около восьми часов вечера.