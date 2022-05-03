На западе Украины в ДТП с автобусом и бензовозом погибли 27 человек

Фото Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двадцать семь человек погибли в столкновении бензовоза и пассажирского автобуса в Ровненской области на западе Украины. Об этом сообщает Госслужба по ЧС страны в Telegram-канале.

Происшествие случилось на трассе Киев — Чоп в районе села Ситное Дубенского района около восьми часов вечера. После столкновения автобус и бензовоз загорелись. Изначально сообщалось, что погибли 17 человек и шесть человек пострадали. Однако, позже, по данным издания «Страна», стало известно, что число жертв ДТП выросло до 27 человек.

Причина ДТП не уточняется, известно, что оба транспортных средства сгорели полностью.

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