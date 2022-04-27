В центре Москвы водитель каршеринга сбил пешехода и скрылся

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Мытной улице произошла авария с участием каршеринговой машины, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. Водитель иномарки зигзагом промчался по проезжей части, после чего на большой скорости вылетел на тротуар, где сбил 40-летнего пешехода. В результате ДТП пострадавший прохожий был госпитализирован в больницу с травмами и переломами, а автолюбителя доставили в ОМВД по Даниловском району.

Инцидент произошёл в районе дома № 56 около 19:00. После аварии водитель скрылся с места происшествия, бросив арендованный автомобиль на тротуаре. Позже сотрудники полиции обнаружили Audi во дворе на улице Лестева, 16.

У пострадавшего медики предварительно диагностировали перелом руки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Сотрудники Госавтоинспекции Южного округа установили личность предполагаемого виновника ДТП, уточняется, что водитель и пассажир иномарки задержаны на Городской улице в одном из подъездов жилого дома.

В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Задержанные доставлены в Отдел ГИБДД УВД по ГУ МВД РФ по Москве, — добавили в ведомстве.

25 апреля под Екатеринбургом пьяный учитель врезался в дерево, катая учеников на каршеринге возле озера Глухое. Подростки сидели на заднем сиденье и не были пристёгнуты, их с травмами госпитализировали в больницу. Два 14-летних мальчика получили травмы головы, а15-летняя девочка — травмы головы и перелом бедра.