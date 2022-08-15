АвтоВАЗ вернулся на пятидневку АвтоВАЗ сообщил о возвращении к пятидневному режиму работы

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Коллектив АвтоВАЗа в Тольятти перешел на пятидневный режим работы с 15 августа, заявил заместитель председателя профорганизации предприятия Валерий Королев, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что автогигант планирует переход на полноценный режим в две смены на линии сборки Granta и аналогичный график на линии Niva, но в одну смену.

Все работники с 15 августа перешли на пятидневный режим, — сказал Королев.

По данным агентства, предположительно с 29 августа по 27 ноября на линии сборки Granta и линии B0 установят шестидневный режим работы — с понедельника по субботу в две смены. На линии Niva — также буде шестидневка, но в одну смену.

АвтоВАЗ простаивал на протяжении почти всего мая из-за отсутствия комплектующих. Производство автомобилей возобновилось в начале июня. Была запущена модель Lada Granta Classic 2022 — первая после ухода Renault из России.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ перестал производить модель Xray: дилеры получили указания убрать машину из парков для тест-драйва. Новый глава предприятия Максим Соколов также сообщал, что до конца года возобновления производства Xray не произойдет.