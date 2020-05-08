Авиапарад Победы отменили во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/4294dd8c-91b4-11ea-9e65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационный парад в честь 75-летия Победы отменили во Владивостоке из-за сильного тумана. Планировалось, что 21 самолёт и вертолёт пролетят в сторону Золотого моста со стороны Амурского залива.

Но из-за непогоды парад сначала перенесли на два часа, а затем отменили вовсе, сообщает РИА Новости.

Авиапарады запланированы в День Победы в 47 городах. Всего в небо должны подняться 600 самолётов и вертолётов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны опубликовало список авиации, которая пролетит над Москвой в День Победы. Первой пролёт над небом столицы совершит группа вертолётов, в состав которой войдут один Ми-26 и четыре Ми-8, а также группы по пять Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.