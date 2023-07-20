Арестован подозреваемый в похищении шестилетней девочки в Шахтах Ростовский суд арестовал на два месяца подозреваемого в похищении шестилетней девочки в Шахтах

Суд в Ростовской области арестовал на два месяца жителя города Шахты Ивана Гребенникова, которого подозревают в похищении шестилетней девочки, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Постановлением суда от 20 июля 2023 года Гребенникову Ивану Анатольевичу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 дней, — говорится в постановлении суда.

О похищении ребенка стало известно 18 июля. Пока родители одевали трехлетнего брата девочки, к ней подошел мужчина и увел в неизвестном направлении. Их засекли камеры в магазине «Господин Ростов», где злоумышленник купил себе пиво, а ребенку — сладости.

К поискам несовершеннолетней привлекли кинологов, полицию и волонтеров. Вечером 18 июля девочку нашли. Впоследствии правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении девочки.

Следователи обнаружили дома у мужчины гору конфет. Ранее очевидцы рассказывали, что он покупал девочке сладости в магазине. За ходом расследования дела следит председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.