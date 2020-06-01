Аналитики назвали регионы, где лучше всего борются с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/37907906-a41e-11ea-9f8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московская область, Башкирия и Забайкальский край признаны лучшими регионами по обеспечению работы системы здравоохранения в условиях эпидемии коронавируса. Таковы результаты исследования, которое провёл Экспертный институт социальных исследований.

Подмосковье в разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» отмечено за то, что там была проведена инвентаризация аппаратов искусственной вентиляции лёгких, коечного фонда больниц, а также перепрофилированы медицинские учреждения. В Башкирии организованы дополнительные центры диагностики коронавируса, а в кожно-венерологическом диспансере Забайкалья развернуто 65 коек.

Помимо этого, в разделе «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» в лидерах оказалась Москва, передаёт ТАСС. Эксперты отметили продление режима самоизоляции до 14 июня, рекомендации воздержаться от посещения церквей и кладбищ, публикацию интерактивной карты с расписанием прогулок для жителей города.

В разделе «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» отмечены Краснодарский край, Якутия и Брянская область как наиболее широко оказывающие поддержку заболевшим и медикам, а также социально незащищенным категориям граждан. Лучшими в оказании мер поддержки медицинскому персоналу названы Санкт-Петербург, Амурская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В Челябинской, Вологодской областях и Республике Коми предприятия наиболее активно поддерживают своих работников в условиях пандемии. В то же время Крым, Удмуртия и Кировская область реализовали «наиболее яркие» меры по поддержке семьи и детей.

Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавируса. Как отметили его составители, список содержит практики «наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений».

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что властям России удалось сдержать рост распространения коронавируса. По его словам, обстановка в стране постепенно стабилизируется.