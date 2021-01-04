«Адский креатив»: составлен рейтинг уродливых российских памятников

https://static.news.ru/photo/553282c8-4e83-11eb-b92b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Бормотов/РИА Новости

После того, как главным мемом Рунета и символом коронавирусной эпохи стала «криповатая Алёнка» — памятник сказочной героине, установленный в Нововоронеже, член Общественной палаты России Александр Малькевич составил свой список самых неоднозначных российских памятников.

По следам «прекрасной» Алёнки собрал для вас довольно странные и страшные российские скульптуры. Ранее мы уже обсуждали этот памятник, внешний вид которого вызвал широкий резонанс: арт-объект действительно подвергся массовой критике и стал интернет-мемом. Но многие, наоборот, — посчитали памятник необычным и оригинальным. Однако шедевры горе-скульпторов можно обнаружить и в других городах России, — приводит слова Малькевича «Ридус».

Член ОП нашёл и «сестру» Алёнки. Этот монумент он обнаружил в Новосибирске у нового жилого комплекса на улице Бориса Богаткова. Он выглядит не менее страшно, чем нововоронежский памятник сказочной героине. По словам Малькевича, скульптурная группа, наводящая ужас на горожан выглядит таким образом: Алёнка окружена двумя парнями с воздушным змеем, а у её ног разлеглась собака. Сама девушка выглядит так, как будто проглотила жабу и та застряла у неё в горле.

На третьем месте — конь Ярыж. Он установлен на 491-м километре московской трассы под богатым на уродливые памятники всё тем же Воронежем. Вес лошадки составляет три тонны, а высота 3,5 метра. Вместо стога сена, Ярыж ест рельс и вообще не очень похож на лошадь всем, кроме полового органа, который выписан с потрясающей точностью.

За ним расположился Контактный кентавр из Пензы. Автор скульптуры Юрий Ткаченко хотел, чтобы с ним обнимались горожане и туристы, но вместо этого они создали петицию с требованием убрать уродца с центральной улицы. Дело в том, что тело кентавра развёрнуто, а в груди — дыра.

Между тем, в конце декабря жители Нововоронежа выступили с предложением продать с аукциона памятник Алёнке, демонтированный спустя несколько дней после установки из-за жалоб горожан на его внешний вид, сообщал NEWS.ru.