Адмирал назвал главную сложность в отражении атак на Севастополь Адмирал Комоедов: подводные дроны ВСУ являются основной опасностью для Крыма

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При атаках на Крым, в частности Севастополь, ВСУ применяют подводные дроны, которые очень сложно обнаружить, заявил адмирал Владимир Комоедов. России нужна техника для выявления малозаметных целей, представляющих главную опасность, подчеркнул в интервью URA.RU командующий Черноморским флотом ВМФ России в 1998–2002 годах.

Пока единственное применение их [ВСУ] было именно в Севастополе. Дроны идут притопленные. Локации их тяжело обнаружить. Глаза и уши — вот единственная система выявления, которая позволяют их уничтожить, — сказал Комоедов.

Он добавил, что у России есть, чем уничтожать такие дроны. Это, в том числе и специализированные гранатометы, и стрелковое оружие различного калибра. Адмирал также указал на принцип работы подводных дронов — подойти, столкнуться и взорваться.

Дроны управляемые, начиненные взрывчатыми веществами. Их наводят. Вот у меня только вопрос один, откуда их запускают, и как прокладывают им курс, — отметил Комоедов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что два из трех беспилотников, пытавшихся поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие Марина Фалеева и Татьяна Целуйко. Он поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.