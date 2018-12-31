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Кинологи работают на месте ЧП в Магнитогорске

Андрей Никеричев/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Кинологи «Центроспаса» подключились к поисковой операции на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Ситуация по-прежнему осложняется из-за угрозы новых обвалов.

Высота груды обломков — на уровне 3−4 этажа, пишет ТАСС. Власти Челябинской области объявят день траура после завершения спасательных мероприятий. Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек. По предварительным данным, погибли четыре человека.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.

Ранее News.ru сообщал о визите президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск. Глава государства может лично встретиться с пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия.


#магнитогорск #челябинскаяобласть
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