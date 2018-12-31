Подъезд дома в Магнитогорске может снова обрушиться

https://news.ru/storage/news/5276a42ce1d6189f42d039a2f6964930/f78c1f46-5976-4db6-b2c1-199e2243a1b9_850.jpg Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Седьмому подъезду жилого здания в Магнитогорске угрожает полное обрушение. Часть конструкции выдержала взрыв бытового газа, но серьёзные повреждения могут спровоцировать новое ЧП.

«Есть угроза обрушения той части подъезда, которая не до конца разрушилась», — цитирует представителя МЧС Тимура Хикматова РИА Новости

В тот же день, 31 декабря, в Магнитогорске приземлился самолёт главы государства. Ожидается, что президент России Владимир Путин лично встретится с пострадавшими. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Министр здравоохранения Вероника Скворцова уже заявила, что со временем у людей, оставшихся под завалами, уменьшаются шансы на выживание.

Ранее News.ru сообщал о возможных новых обрушениях в повреждённом доме в Магнитогорске. Инцидент произошёл в седьмом подъезде, однако в зоне риска также находятся шестой и восьмой.