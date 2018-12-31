https://news.ru/storage/news/f34498522a441f96e44793144e76e928/8e7c271d-3236-4ed7-a79f-6a45f0c2efa0_850.jpg Пресс-служба МЧС РФ

Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, где произошёл взрыв бытового газа в жилом доме.

Глава государства может лично встретиться с пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия на проспекте Карла Маркса, пишет ТАСС.

После катастрофы неизвестной остаётся судьба 35 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Министр здравоохранения Вероника Скворцова уже заявила, что со временем у людей, оставшихся под завалами, уменьшаются шансы на выживание.

Ранее News.ru сообщал о возможных новых обрушениях в повреждённом доме в Магнитогорске. Инцидент произошёл в седьмом подъезде, однако в зоне риска также находятся шестой и восьмой.