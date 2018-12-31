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Владимир Путин прилетел в Магнитогорск

Пресс-служба МЧС РФ

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Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, где произошёл взрыв бытового газа в жилом доме.

Глава государства может лично встретиться с пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия на проспекте Карла Маркса, пишет ТАСС.

После катастрофы неизвестной остаётся судьба 35 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Министр здравоохранения Вероника Скворцова уже заявила, что со временем у людей, оставшихся под завалами, уменьшаются шансы на выживание.

Ранее News.ru сообщал о возможных новых обрушениях в повреждённом доме в Магнитогорске. Инцидент произошёл в седьмом подъезде, однако в зоне риска также находятся шестой и восьмой.


#путин #магнитогорск
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