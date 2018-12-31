После ЧП в Магнитогорске неизвестна судьба десятков человек

https://news.ru/storage/news/99c753fbc3bd156b294b24cebed7afd1/fbd9c0a5-73d3-4d68-9753-ce797c8ce0aa_850.jpg Пресс-служба МЧС РФ

После обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске неизвестной остаётся судьба 35 человек, сообщили в МЧС. В результате ЧП погибли четыре человека, пятеро находятся в больницах.

Ранее мэр города Сергей Бердников заявил, что нет информации о 38 жителях, прописанных в обрушившемся подъезде. Также отсутствует ясность относительно того, кто действительно находился в момент обрушения в здании, добавил он.

Сейчас мэрия занимается уточнением этих данных, передаёт ТАСС его слова.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова уже заявила, что со временем у людей, оставшихся под завалами, уменьшаются шансы на выживание.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания.

В ближайшее время в Челябинской области может быть объявлен траур.