После ЧП в Магнитогорске неизвестна судьба десятков человек

После обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске неизвестной остаётся судьба 35 человек, сообщили в МЧС. В результате ЧП погибли четыре человека, пятеро находятся в больницах.
Ранее мэр города Сергей Бердников заявил, что нет информации о 38 жителях, прописанных в обрушившемся подъезде. Также отсутствует ясность относительно того, кто действительно находился в момент обрушения в здании, добавил он.
Сейчас мэрия занимается уточнением этих данных, передаёт ТАСС его слова.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова уже заявила, что со временем у людей, оставшихся под завалами, уменьшаются шансы на выживание.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания.
В ближайшее время в Челябинской области может быть объявлен траур.