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Новые обрушения грозят жителям взорвавшегося дома

ГУ МЧС России по Челябинской области

происшествия [ версия для печати ]

Два подъезда пострадавшего при взрыве газа жилого здания в Магнитогорске могут обрушиться, сообщили в администрации дома.

Там уточнили, что инцидент произошёл в седьмом подъезде, однако в зоне риска также находятся шестой и восьмой.

Ранее News.ru писал, что руководство Челябинской области объявит траур по погибшим в результате взрыва. Дата принятия соответствующего решения пока не уточняется.

Власти субъекта ввели режим ЧС из-за произошедшего. Жертвами ЧП стали минимум три жителя здания по проспекту Карла Маркса. По данным МЧС, в результате полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. 


#ВЗРЫВ #ГАЗ #магнитогорск #обрушения
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