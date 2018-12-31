Новые обрушения грозят жителям взорвавшегося дома

Два подъезда пострадавшего при взрыве газа жилого здания в Магнитогорске могут обрушиться, сообщили в администрации дома.
Там уточнили, что инцидент произошёл в седьмом подъезде, однако в зоне риска также находятся шестой и восьмой.
Ранее News.ru писал, что руководство Челябинской области объявит траур по погибшим в результате взрыва. Дата принятия соответствующего решения пока не уточняется.
Власти субъекта ввели режим ЧС из-за произошедшего. Жертвами ЧП стали минимум три жителя здания по проспекту Карла Маркса. По данным МЧС, в результате полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек.