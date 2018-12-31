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Власти ввели режим ЧС после взрыва газа в Магнитогорске

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Режим чрезвычайной ситуации введён в Магнитогорске после взрыва газа в жилом доме, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В свою очередь в пресс-службе управления МЧС по региону рассказали, что спасательные работы осложняют мороз и большая площадь завалов.

«Это создаёт определенные проблемы, в том числе для людей, которые могут под завалами находиться», — подчеркнули в ведомстве.

По данным областного Минздрава, помощь врачей получили 12 жителей разрушенного дома, четверо из них были доставлены в больницы. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что власти Челябинской области сообщили, где произошёл взрыв газа, разрушивший подъезд жилого дома в Магнитогорске. По словам заместителя губернатора, министра общественной безопасности региона Олега Климова, характер разрушений указывает на то, что инцидент произошёл на втором этаже.

Мощный взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. По данным МЧС, в результате взрыва полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, приоритетная — взрыв бытового газа.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #ЧС
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