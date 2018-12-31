Власти Челябинской области объявят траур по погибшим

https://news.ru/storage/news/2da6ead44718efe2a2980bf3aa53d5ee/c7102da8-cb8c-4405-9f44-fe6bec9e90e9_850.jpg Global Look Press

Руководство Челябинской области объявит траур по погибшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, заявил глава региона Борис Дубровский.

Дата принятия соответствующего решения пока не уточняется, пишет ТАСС. Власти субъекта ввели режим ЧС из-за произошедшего. Жертвами ЧП стали минимум три жителя здания по проспекту Карла Маркса, 164. Губернатор сообщил, что власти могут приобрести новые квартиры для семей, которые остались без жилья после катастрофы.

Ранее News.ru сообщал о мощном взрыве в Магнитогорске. По данным МЧС, в результате полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, приоритетная — взрыв бытового газа.