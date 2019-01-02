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Полуголый мужчина с ножом вывалился из окна в Петербурге

Lu Jinbo/Xinhua/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Житель Санкт-Петербурга, вооружённый ножом, пытался выбраться из дома по связке из одежды, однако сорвался вниз. Инцидент произошёл на улице Зайцева.

По словам очевидцев, мужчина находился в неадекватном состоянии и был одет лишь в штаны.

Прибывшие на место экстренные службы и местные жители пытались отговорить «альпиниста» от рискованной затеи, однако он их не послушался, заявив, что его заперли.

Перед падением он выбрасывал из окна вещи, среди которых был матрас. Предполагается, что именно этот предмет мог спасти ему жизнь.

Мужчину госпитализировали врачи скорой помощи. 

Ранее News.ru писал, что молодой человек, который застрелил из револьвера свою возлюбленную около торгового центра в Сочи, был найден мёртвым в своей квартире. По данным следователей, он покончил с собой.


#Санкт-Петербург #нож #падениеизокна
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