USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,873.03 $
МОСКВА-3°C18:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Убивший сожительницу у ТЦ в Сочи найден мёртвым

instagram.com/chp_sochi

происшествия [ версия для печати ]

Молодой человек, который застрелил из револьвера свою возлюбленную около торгового центра в Сочи, найден мёртвым в своей квартире. По данным следователей, он покончил с собой.

В СК добавили, что мужчина 1981 года рождения выстрелил в девушку возле одного из ТЦ в Адлерском районе, передаёт «360».

Ранее News.ru сообщал, что в автомобиле находились мужчина, женщина и её 12-летняя дочь. Между молодыми людьми вспыхнул конфликт, после чего злоумышленник выстрелил в свою возлюбленную. Раненая выбралась из машины, но упала у входа в торговый центр. Девочке удалось сбежать, позже её забрал родной отец.


#убийства #СОЧИ
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
происшествия 16:41, 2 января 2019
Девушку застрелили у торгового центра в Сочи
в мире 18:07, 15 декабря 2018
Полицейские застрелили мужчину с саблей в Брюсселе
происшествия 02:34, 12 декабря 2018
Неизвестный застрелил посетителя кафе на юго-западе Москвы
Лента новостей
происшествия 17:59
Росавиция поможет близким пострадавших в Магнитогорске
политика 17:59
РФ разрешила американским дипломатам посетить Пола Уилана
происшествия 17:54
МЧС: обнаружено тело новой жертвы взрыва в Магнитогорске
общество 17:51
Метель в Москве не отразилась на работе аэропортов
происшествия 17:50
ДТП со смертельным исходом произошло под Иваново
Другие новости
происшествия 17:59
Росавиция поможет близким пострадавших в Магнитогорске
происшествия 17:54
МЧС: обнаружено тело новой жертвы взрыва в Магнитогорске
происшествия 17:50
ДТП со смертельным исходом произошло под Иваново
происшествия 17:39
Полуголый мужчина с ножом вывалился из окна в Петербурге
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top