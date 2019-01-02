Убивший сожительницу у ТЦ в Сочи найден мёртвым

https://news.ru/storage/news/1c5fcae1e31883236cbf43c4c8fda1a3/ee7b3edd-7df9-40bf-a280-674898180094_850.jpg instagram.com/chp_sochi

Молодой человек, который застрелил из револьвера свою возлюбленную около торгового центра в Сочи, найден мёртвым в своей квартире. По данным следователей, он покончил с собой.

В СК добавили, что мужчина 1981 года рождения выстрелил в девушку возле одного из ТЦ в Адлерском районе, передаёт «360».

Ранее News.ru сообщал, что в автомобиле находились мужчина, женщина и её 12-летняя дочь. Между молодыми людьми вспыхнул конфликт, после чего злоумышленник выстрелил в свою возлюбленную. Раненая выбралась из машины, но упала у входа в торговый центр. Девочке удалось сбежать, позже её забрал родной отец.