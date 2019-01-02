Девушку застрелили у торгового центра в Сочи

https://news.ru/storage/news/bffe301945750673826e60c76b8810e6/01652687-2427-4770-8a03-d9f6dea19bfa_850.jpg Ens Bettner/picture alliance /ZB/TASS

Мужчина застрелил из револьвера свою сожительницу на парковке торгового центра «Сити Плаза» в Сочи. Девушка скончалась после приезда скорой помощи.

В автомобиле находились мужчина, женщина и её 12-летняя дочь. Между молодыми людьми вспыхнул конфликт, после чего злоумышленник выстрелил в свою возлюбленную. Раненая выбралась из машины, но упала у входа в торговый центр.

Девочке удалось сбежать, позже её забрал родной отец, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.

Ранее News.ru сообщал, что в Заволжском районе Ульяновска произошло массовое убийство. В квартире жилого дома найдены застреленными 48-летняя женщина, две её дочери 11 и 15 лет, а также 40-летний мужчина. Кроме того, с огнестрельным ранением госпитализирован 17-летний подросток.