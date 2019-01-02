Девушку застрелили у торгового центра в Сочи

Мужчина застрелил из револьвера свою сожительницу на парковке торгового центра «Сити Плаза» в Сочи. Девушка скончалась после приезда скорой помощи.
В автомобиле находились мужчина, женщина и её 12-летняя дочь. Между молодыми людьми вспыхнул конфликт, после чего злоумышленник выстрелил в свою возлюбленную. Раненая выбралась из машины, но упала у входа в торговый центр.
Девочке удалось сбежать, позже её забрал родной отец, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.
Ранее News.ru сообщал, что в Заволжском районе Ульяновска произошло массовое убийство. В квартире жилого дома найдены застреленными 48-летняя женщина, две её дочери 11 и 15 лет, а также 40-летний мужчина. Кроме того, с огнестрельным ранением госпитализирован 17-летний подросток.