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Девушку застрелили у торгового центра в Сочи

Ens Bettner/picture alliance /ZB/TASS

происшествия [ версия для печати ]

Мужчина застрелил из револьвера свою сожительницу на парковке торгового центра «Сити Плаза» в Сочи. Девушка скончалась после приезда скорой помощи.

В автомобиле находились мужчина, женщина и её 12-летняя дочь. Между молодыми людьми вспыхнул конфликт, после чего злоумышленник выстрелил в свою возлюбленную. Раненая выбралась из машины, но упала у входа в торговый центр.

Девочке удалось сбежать, позже её забрал родной отец, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.

Ранее News.ru сообщал, что в Заволжском районе Ульяновска произошло массовое убийство. В квартире жилого дома найдены застреленными 48-летняя женщина, две её дочери 11 и 15 лет, а также 40-летний мужчина. Кроме того, с огнестрельным ранением госпитализирован 17-летний подросток.


#СОЧИ
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