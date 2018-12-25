Массовое убийство в Ульяновске унесло жизни четырёх человек

В Заволжском районе Ульяновска произошло массовое убийство. В квартире жилого дома найдены застреленными 48-летняя женщина, две её дочери 11 и 15 лет, а также 40-летний мужчина.
Кроме того, с огнестрельным ранением госпитализирован 17-летний подросток. Кем он приходится погибшим и при каких обстоятельствах был ранен, пока неизвестно, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По факту уже возбуждено уголовное дело об убийстве, на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Между тем в соцсетях уже появились фотографии с места происшествия.
Семья из 4 человек расстреляна в Ульяновске: СК пока не называет версииhttps://t.co/q7ABFHQUlD#расстрел #СКР #убийство #Ульяновск pic.twitter.com/vMkuBFXgK4— Cобытия дня в России (@smnewsru) December 25, 2018
Ранее News.ru сообщал, что житель Томска получил 24,5 года колонии за жестокое убийство студентки.