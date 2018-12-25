Массовое убийство в Ульяновске унесло жизни четырёх человек

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В Заволжском районе Ульяновска произошло массовое убийство. В квартире жилого дома найдены застреленными 48-летняя женщина, две её дочери 11 и 15 лет, а также 40-летний мужчина.

Кроме того, с огнестрельным ранением госпитализирован 17-летний подросток. Кем он приходится погибшим и при каких обстоятельствах был ранен, пока неизвестно, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По факту уже возбуждено уголовное дело об убийстве, на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Между тем в соцсетях уже появились фотографии с места происшествия.

Ранее News.ru сообщал, что житель Томска получил 24,5 года колонии за жестокое убийство студентки.