https://static.news.ru/photo/55aae742-b639-11e9-9355-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.7aktuell.de/Alexander Hald/ www.imago-images.de/Global Look Press

Полиция назвала число погибших при стрельбе в торговом центре в Техасе — их не менее 19 человек. Ещё 40 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 21-летнего жителя города Мак-Аллен, штат Техас, подозреваемого в совершении этого преступления. По неофициальным данным, задержан ещё один молодой человек, но его роль в стрельбе пока неизвестна, сообщает телеканал NBC.

UPDATE: At least 19 people dead, 40 injured in El Paso mass shooting attack, multiple law enforcement sources tell @NBCNews . https://t.co/JKD3IF9xV2 — NBC News (@NBCNews) 3 августа 2019 г.

Россиян среди убитых и пострадавших нет. Об этом сообщает генконсульство РФ в Хьюстоне в Twitter.

По сообщению Департамента полиции г.Эль-Пасо (шт.Техас), к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа с.г. пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. https://t.co/xgVUYLtJ6B — Russia in Houston (@RusCons_TX) 3 августа 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что десять человек погибли во время стрельбы в техасском магазине Wallmart, сообщила журналистка Камилла Рамбалди. По её словам, такие данные приводят местные правоохранительные органы.