Полиция назвала число погибших при стрельбе в торговом центре в Техасе — их не менее 19 человек. Ещё 40 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали 21-летнего жителя города Мак-Аллен, штат Техас, подозреваемого в совершении этого преступления. По неофициальным данным, задержан ещё один молодой человек, но его роль в стрельбе пока неизвестна, сообщает телеканал NBC.
Россиян среди убитых и пострадавших нет. Об этом сообщает генконсульство РФ в Хьюстоне в Twitter.
По сообщению Департамента полиции г.Эль-Пасо (шт.Техас), к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа с.г. пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. https://t.co/xgVUYLtJ6B
Ранее News.ru сообщал, что десять человек погибли во время стрельбы в техасском магазине Wallmart, сообщила журналистка Камилла Рамбалди. По её словам, такие данные приводят местные правоохранительные органы.