Сотрудники правоохранительных органов арестовали 21-летнего жителя города Мак-Аллен, штат Техас, подозреваемого в совершении этого преступления. По неофициальным данным, задержан ещё один молодой человек, но его роль в стрельбе пока неизвестна, сообщает телеканал NBC.

UPDATE: At least 19 people dead, 40 injured in El Paso mass shooting attack, multiple law enforcement sources tell @NBCNews . https://t.co/JKD3IF9xV2