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Магнитогорский дом может быть восстановлен после ЧП

Пресс-служба МЧС по Челябинской области

происшествия [ версия для печати ]

Обрушенная часть дома в Магнитогорске может быть достроена, рассказал министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин. В компании, построившей дом, подтвердили готовность помочь в восстановлении секции многоэтажки.

«Сначала будет произведён разбор завалов, затем будет обследование дома, будет разработан проект демонтажа необходимых конструкций. И затем, после дальнейшего проектирования, дом могут достроить», — передаёт ТАСС слова главы министерства.

Дом был построен трестом «Магнитострой» около 50 лет назад. Сейчас там выражают готовность оказать необходимую помощь для достройки здания. Представитель фирмы отметил, что его построили в 1970-х годах.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания.

В ближайшее время в Челябинской области может быть объявлен траур.


#магнитогорск #обрушение
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