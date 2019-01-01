Обрушение подъезда в Магнитогорске: спустя 30 часов

https://news.ru/storage/news/7325868a1d1471160d1de3ada2646204/040f1ef4-7216-4f33-a878-9d9d7e5af35e_850.jpg Пресс-служба МЧС России/ТАСС

МЧС уточнило данные о разрушениях и жертвах

Трагедия в Магнитогорске, где обрушился подъезд жилого дома, погребая под собой спящих людей, остаётся главной печальной новостью в стране. По уточнённым на утро 1 января данным, погибли восемь человек, судьба свыше трёх десятков жильцов дома неизвестна.

Напомним, обрушение произошло около 4:00 мск (6:00 по местному времени) 31 декабря. По свидетельству очевидцев, на втором этаже обрушившегося подъезда был пожар — на текущий момент взрыв бытового газа на этом этаже считается основной версией произошедшего.

Дом

В Магнитогорске в результате взрыва обрушился седьмой по счёту подъезд из 12 подъездов многоквартирного десятиэтажного дома по адресу: проспект Карла Маркса, 164/2. Полностью разрушены 25 квартир (по некоторым сведениям — 35), ещё 10 квартир получили сильные повреждения. Дом был построен в 1973 году, материал — железобетонные конструкции.

К ликвидации последствий привлечены более 1300 человек и 200 единиц техники, развёрнуты пункты временного размещения для жителей дома, где на какое-то время полностью были отключены газификация, электроснабжение и отопление. Подачу электричества возобновили вечером 31 декабря, отопление и холодное водоснабжение частично восстановлены утром 1 января — как уже сообщал News.ru, топить батареи и подавать воду стали во всём доме, кроме подъездов с шестого по восьмой.

Спасатели 1 января на время прекратили работы из-за возникшей угрозы повторного обрушения здания. Илья Московец/ТАСС

«Продолжая разбор завалов, появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — сказал глава МЧС Евгений Зиничев.

В Минстрое предложили провести разбор завалов начиная с верхних этажей и плавно спускаясь вниз — это обеспечит безопасность спасателей и жильцов других квартир дома. Эта работа может занять почти сутки. Шансов найти живыми тех, кто, возможно, погребён под завалами, нет — в регионе стоят морозы, ночью термометры зафиксировали -26 градусов.

Погибшие и пострадавшие

На 12 часов утра 1 января в списке погибших числятся восемь человек, детей среди них нет. Пятеро погибших опознаны. Неизвестна судьба 37 человек, тогда как 84 жильца из пострадавшего подъезда и прилегающих к нему ещё двух подъездов были обнаружены силами сотрудников МЧС. Всего в доме проживали более 1 тыс. человек.. В МЧС открыта горячая линия, номер: 8 (351) 239-99-99. На месте взрыва работают более 40 психологов МЧС. С 2 января в регионе введён траур.

Режим ЧС

В городе действует режим ЧС. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 9 утра по местному времени (7:00 мск) 1 января провёл совещание в штабе комиссии по ликвидации последствий случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте ЧП 31 декабря побывали президент Владимир Путин, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минздрава Вероника Скворцова, глава СКР Александр Бастрыкин. Илья Московец/ТАСС

Всем, кто лишился жилья, будут предоставлены квартиры от государства. До этого момента им дадут на выбор два варианта временного жилья — бесплатно остаться в предоставленном общежитии или снять квартиру и в течение трёх месяцев получать компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Паспорта и другие документы жильцам обещают восстановить в течение двух-трёх часов с момента обращения. Часть паспортов найдена, рассказал представитель регионального СК.

Горожане

Жители Магнитогорска массово откликнулись на трагедию. Люди несли в пункты временного размещения пострадавших еду и тёплые вещи. Кроме того, многие готовы приютить в своих квартирах оставшихся без крова жителей разрушившегося дома. На сайте Магнитогорска размещено объявление о волонтёрской помощи.

«Организована работа пункта выдачи гуманитарной помощи для жителей дома № 164 по проспекту Карла Маркса, пострадавшего в результате взрыва бытового газа. Магнитогорцам необходимо обращаться в кабинет № 2 школы № 14, расположенной по адресу: улица Галиуллина, 11/3. Волонтеры будут принимать пострадавших с 8:00 до 20:00», — сказано в объявлении.

МЧС принимает звонки со всей страны, люди пытаются узнать, что стало с родными и близкими, проживающими в разрушившемся доме. Всего принято более 1,5 тысячи звонков из разных городов России.

Поминальные службы по погибшим в магнитогорской трагедии пройдут 1 и 2 января в храмах Челябинской епархии. Илья Московец/ТАСС

Похороны

Вместе с федеральным пособием сумма, выделенная местными властями на похороны погибших, составит 31,5 тысячу рублей на человека. На данный момент из-под завалов рухнувшего подъезда подняты тела семи человек, все погибшие — взрослые. Ранее губернатор заявил, что семьи погибших получат по 100 тысяч рублей компенсации из местного бюджета.

Проверки

В Челябинской области будут проведены массовые проверки газовых систем жилых домов. Среди мер по предотвращению подобных трагедий 31 декабря был назван отказ от газификации жилищно-коммунального хозяйства в пользу его электрификации. С таким предложением выступил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

News.ru попросил депутата Госдумы Павла Качкаева прокомментировать возможность замены газа электричеством.