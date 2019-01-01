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Обрушение подъезда в Магнитогорске: спустя 30 часов

Пресс-служба МЧС России/ТАСС

происшествия [ версия для печати ]
МЧС уточнило данные о разрушениях и жертвах

Трагедия в Магнитогорске, где обрушился подъезд жилого дома, погребая под собой спящих людей, остаётся главной печальной новостью в стране. По уточнённым на утро 1 января данным, погибли восемь человек, судьба свыше трёх десятков жильцов дома неизвестна. 

Напомним, обрушение произошло около 4:00 мск (6:00 по местному времени) 31 декабря. По свидетельству очевидцев, на втором этаже обрушившегося подъезда был пожар — на текущий момент взрыв бытового газа на этом этаже считается основной версией произошедшего.

Дом 

В Магнитогорске в результате взрыва обрушился седьмой по счёту подъезд из 12 подъездов многоквартирного десятиэтажного дома по адресу: проспект Карла Маркса, 164/2. Полностью разрушены 25 квартир (по некоторым сведениям — 35), ещё 10 квартир получили сильные повреждения. Дом был построен в 1973 году, материал — железобетонные конструкции.

К ликвидации последствий привлечены более 1300 человек и 200 единиц техники, развёрнуты пункты временного размещения для жителей дома, где на какое-то время полностью были отключены газификация, электроснабжение и отопление. Подачу электричества возобновили вечером 31 декабря, отопление и холодное водоснабжение частично восстановлены утром 1 января — как уже сообщал News.ru, топить батареи и подавать воду стали во всём доме, кроме подъездов с шестого по восьмой.

Спасатели 1 января на время прекратили работы из-за возникшей угрозы повторного обрушения здания. 

Илья Московец/ТАСС

«Продолжая разбор завалов, появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — сказал глава МЧС Евгений Зиничев. 

В Минстрое предложили провести разбор завалов начиная с верхних этажей и плавно спускаясь вниз — это обеспечит безопасность спасателей и жильцов других квартир дома. Эта работа может занять почти сутки. Шансов найти живыми тех, кто, возможно, погребён под завалами, нет — в регионе стоят морозы, ночью термометры зафиксировали -26 градусов.

Погибшие и пострадавшие 

На 12 часов утра 1 января в списке погибших числятся восемь человек, детей среди них нет. Пятеро погибших опознаны. Неизвестна судьба 37 человек, тогда как 84 жильца из пострадавшего подъезда и прилегающих к нему ещё двух подъездов были обнаружены силами сотрудников МЧС. Всего в доме проживали более 1 тыс. человек.. В МЧС открыта горячая линия, номер: 8 (351) 239-99-99. На месте взрыва работают более 40 психологов МЧС. С 2 января в регионе введён траур.

Режим ЧС 

В городе действует режим ЧС. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 9 утра по местному времени (7:00 мск) 1 января провёл совещание в штабе комиссии по ликвидации последствий случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте ЧП 31 декабря побывали президент Владимир Путин, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минздрава Вероника Скворцова, глава СКР Александр Бастрыкин. 

Илья Московец/ТАСС

Всем, кто лишился жилья, будут предоставлены квартиры от государства. До этого момента им дадут на выбор два варианта временного жилья — бесплатно остаться в предоставленном общежитии или снять квартиру и в течение трёх месяцев получать компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Паспорта и другие документы жильцам обещают восстановить в течение двух-трёх часов с момента обращения. Часть паспортов найдена, рассказал представитель регионального СК.

Горожане

Жители Магнитогорска массово откликнулись на трагедию. Люди несли в пункты временного размещения пострадавших еду и тёплые вещи. Кроме того, многие готовы приютить в своих квартирах оставшихся без крова жителей разрушившегося дома. На сайте Магнитогорска размещено объявление о волонтёрской помощи. 

«Организована работа пункта выдачи гуманитарной помощи для жителей дома № 164 по проспекту Карла Маркса, пострадавшего в результате взрыва бытового газа. Магнитогорцам необходимо обращаться в кабинет № 2 школы № 14, расположенной по адресу: улица Галиуллина, 11/3. Волонтеры будут принимать пострадавших с 8:00 до 20:00», — сказано в объявлении.

МЧС принимает звонки со всей страны, люди пытаются узнать, что стало с родными и близкими, проживающими в разрушившемся доме. Всего принято более 1,5 тысячи звонков из разных городов России.

Поминальные службы по погибшим в магнитогорской трагедии пройдут 1 и 2 января в храмах Челябинской епархии. 

Илья Московец/ТАСС

Похороны 

Вместе с федеральным пособием сумма, выделенная местными властями на похороны погибших, составит 31,5 тысячу рублей на человека. На данный момент из-под завалов рухнувшего подъезда подняты тела семи человек, все погибшие — взрослые. Ранее губернатор заявил, что семьи погибших получат по 100 тысяч рублей компенсации из местного бюджета. 

Проверки 

В Челябинской области будут проведены массовые проверки газовых систем жилых домов. Среди мер по предотвращению подобных трагедий 31 декабря был назван отказ от газификации жилищно-коммунального хозяйства в пользу его электрификации. С таким предложением выступил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. 

News.ru попросил депутата Госдумы Павла Качкаева прокомментировать возможность замены газа электричеством. 

Павел Качкаев, заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ:

Дом 1973 года — не старое здание. Но у нас в России дома расселяют не по времени постройки, а по состоянию. Вряд ли оно было аварийным, хотя есть случаи, что расселяли и вновь построенные дома. Что же касается перехода от газа к электричеству — идея нежизнеспособная. Где брать электроэнергию? Прикиньте сначала, сколько нужно построить электростанций или теплоэнергостанций, чтобы покрыть то количество, где сейчас газ, — у нас в стране это львиная доля домов. Сейчас до 9-го этажа дома газифицируются, а те, что выше — на электроэнергии. Речь не идёт о том, что газ — это опасно. Газ — это хорошо. Надо только соблюдать правила безопасности, не допускать разгильдяйства. Иначе можно договориться до того, что людей нужно переселять в пещеры — ни газа, ни электричества, ни водоснабжения. Полностью безопасное жильё.


#мчс #ВЗРЫВ #спасатели #ЧС #магнитогорск #жертвытрагедии
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