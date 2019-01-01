Обрушение подъезда в Магнитогорске: спустя 30 часов

Трагедия в Магнитогорске, где обрушился подъезд жилого дома, погребая под собой спящих людей, остаётся главной печальной новостью в стране. По уточнённым на утро 1 января данным, погибли восемь человек, судьба свыше трёх десятков жильцов дома неизвестна.
Напомним, обрушение произошло около 4:00 мск (6:00 по местному времени) 31 декабря. По свидетельству очевидцев, на втором этаже обрушившегося подъезда был пожар — на текущий момент взрыв бытового газа на этом этаже считается основной версией произошедшего.
Дом
В Магнитогорске в результате взрыва обрушился седьмой по счёту подъезд из 12 подъездов многоквартирного десятиэтажного дома по адресу: проспект Карла Маркса, 164/2. Полностью разрушены 25 квартир (по некоторым сведениям — 35), ещё 10 квартир получили сильные повреждения. Дом был построен в 1973 году, материал — железобетонные конструкции.
К ликвидации последствий привлечены более 1300 человек и 200 единиц техники, развёрнуты пункты временного размещения для жителей дома, где на какое-то время полностью были отключены газификация, электроснабжение и отопление. Подачу электричества возобновили вечером 31 декабря, отопление и холодное водоснабжение частично восстановлены утром 1 января — как уже сообщал News.ru, топить батареи и подавать воду стали во всём доме, кроме подъездов с шестого по восьмой.
Спасатели 1 января на время прекратили работы из-за возникшей угрозы повторного обрушения здания.
«Продолжая разбор завалов, появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — сказал глава МЧС Евгений Зиничев.
В Минстрое предложили провести разбор завалов начиная с верхних этажей и плавно спускаясь вниз — это обеспечит безопасность спасателей и жильцов других квартир дома. Эта работа может занять почти сутки. Шансов найти живыми тех, кто, возможно, погребён под завалами, нет — в регионе стоят морозы, ночью термометры зафиксировали -26 градусов.
Погибшие и пострадавшие
На 12 часов утра 1 января в списке погибших числятся восемь человек, детей среди них нет. Пятеро погибших опознаны. Неизвестна судьба 37 человек, тогда как 84 жильца из пострадавшего подъезда и прилегающих к нему ещё двух подъездов были обнаружены силами сотрудников МЧС. Всего в доме проживали более 1 тыс. человек.. В МЧС открыта горячая линия, номер: 8 (351) 239-99-99. На месте взрыва работают более 40 психологов МЧС. С 2 января в регионе введён траур.
Режим ЧС
В городе действует режим ЧС. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 9 утра по местному времени (7:00 мск) 1 января провёл совещание в штабе комиссии по ликвидации последствий случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
На месте ЧП 31 декабря побывали президент Владимир Путин, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минздрава Вероника Скворцова, глава СКР Александр Бастрыкин.
Всем, кто лишился жилья, будут предоставлены квартиры от государства. До этого момента им дадут на выбор два варианта временного жилья — бесплатно остаться в предоставленном общежитии или снять квартиру и в течение трёх месяцев получать компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Паспорта и другие документы жильцам обещают восстановить в течение двух-трёх часов с момента обращения. Часть паспортов найдена, рассказал представитель регионального СК.
Горожане
Жители Магнитогорска массово откликнулись на трагедию. Люди несли в пункты временного размещения пострадавших еду и тёплые вещи. Кроме того, многие готовы приютить в своих квартирах оставшихся без крова жителей разрушившегося дома. На сайте Магнитогорска размещено объявление о волонтёрской помощи.
«Организована работа пункта выдачи гуманитарной помощи для жителей дома № 164 по проспекту Карла Маркса, пострадавшего в результате взрыва бытового газа. Магнитогорцам необходимо обращаться в кабинет № 2 школы № 14, расположенной по адресу: улица Галиуллина, 11/3. Волонтеры будут принимать пострадавших с 8:00 до 20:00», — сказано в объявлении.
МЧС принимает звонки со всей страны, люди пытаются узнать, что стало с родными и близкими, проживающими в разрушившемся доме. Всего принято более 1,5 тысячи звонков из разных городов России.
Поминальные службы по погибшим в магнитогорской трагедии пройдут 1 и 2 января в храмах Челябинской епархии.
Похороны
Вместе с федеральным пособием сумма, выделенная местными властями на похороны погибших, составит 31,5 тысячу рублей на человека. На данный момент из-под завалов рухнувшего подъезда подняты тела семи человек, все погибшие — взрослые. Ранее губернатор заявил, что семьи погибших получат по 100 тысяч рублей компенсации из местного бюджета.
Проверки
В Челябинской области будут проведены массовые проверки газовых систем жилых домов. Среди мер по предотвращению подобных трагедий 31 декабря был назван отказ от газификации жилищно-коммунального хозяйства в пользу его электрификации. С таким предложением выступил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
News.ru попросил депутата Госдумы Павла Качкаева прокомментировать возможность замены газа электричеством.
Дом 1973 года — не старое здание. Но у нас в России дома расселяют не по времени постройки, а по состоянию. Вряд ли оно было аварийным, хотя есть случаи, что расселяли и вновь построенные дома. Что же касается перехода от газа к электричеству — идея нежизнеспособная. Где брать электроэнергию? Прикиньте сначала, сколько нужно построить электростанций или теплоэнергостанций, чтобы покрыть то количество, где сейчас газ, — у нас в стране это львиная доля домов. Сейчас до 9-го этажа дома газифицируются, а те, что выше — на электроэнергии. Речь не идёт о том, что газ — это опасно. Газ — это хорошо. Надо только соблюдать правила безопасности, не допускать разгильдяйства. Иначе можно договориться до того, что людей нужно переселять в пещеры — ни газа, ни электричества, ни водоснабжения. Полностью безопасное жильё.