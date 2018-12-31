МЧС: подключаем повреждённый дом к электричеству

https://news.ru/storage/news/7a4bcaebb909c65d15e8537efa7b58ac/966e9b1e-96ed-46d4-b7ca-3e24ec343c4b_850.jpg vk.com

Восемь подъездов частично разрушенного дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске подключены к электроэнергии. Свет горит примерно в 15 квартирах.

Коммуникации восстановили в подъездах с первого по четвёртый и с девятого по двенадцатый, пишет РИА Новости. Экстренным службам мешают плиты, нависшие над местом поисковых работ. Силы МЧС пытаются ликвидировать многотонную угрозу.

Министерство также распространило список пострадавших, которые не выходят на связь: Дмитрий и Людмила Кремлёвы, Ильмис Сагадатов, Людмила Шарифулина, Александр Игнатьев, Марина Васильевна, Виктор Воронцов и Анастасия Крамаренко. Судьба около 35 человек остаётся неизвестной. Кинологи «Центроспаса» подключились к поисковой операции.

Ранее News.ru сообщал о визите в город президента РФ Владимира Путина. Глава государства лично встретился с пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия.