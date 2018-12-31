USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,282 $   Brent53.36 $ Bitcoin3,815.18 $
МОСКВА-3°C20:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

МЧС: подключаем повреждённый дом к электричеству

vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Восемь подъездов частично разрушенного дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске подключены к электроэнергии. Свет горит примерно в 15 квартирах.

Коммуникации восстановили в подъездах с первого по четвёртый и с девятого по двенадцатый, пишет РИА Новости. Экстренным службам мешают плиты, нависшие над местом поисковых работ. Силы МЧС пытаются ликвидировать многотонную угрозу.

Министерство также распространило список пострадавших, которые не выходят на связь: Дмитрий и Людмила Кремлёвы, Ильмис Сагадатов, Людмила Шарифулина, Александр Игнатьев, Марина Васильевна, Виктор Воронцов и Анастасия Крамаренко. Судьба около 35 человек остаётся неизвестной. Кинологи «Центроспаса» подключились к поисковой операции.

Ранее News.ru сообщал о визите в город президента РФ Владимира Путина. Глава государства лично встретился с пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия.


#мчс #магнитогорск #челябинскаяобласть
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
происшествия 19:27, 31 декабря 2018
Спасателям в Магнитогорске мешают бетонные плиты
происшествия 18:23, 31 декабря 2018
Путин призвал россиян помянуть жертв взрыва в Магнитогорске
происшествия 16:59, 31 декабря 2018
МЧС опубликовало список пропавших без вести в Магнитогорске
происшествия 15:50, 31 декабря 2018
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Лента новостей
в мире 20:15
Террористы обстреляли Алеппо из миномётов
общество 20:12
Патриарх Кирилл призвал в Новый год молиться об Украине
в мире 20:06
Польша объявила тендер на канал через Балтийскую косу
происшествия 20:05
Больше тысячи звонков поступило на горячие линии МЧС
происшествия 19:59
Спасатели не надеются найти живых в Магнитогорске
Другие новости
происшествия 20:05
Больше тысячи звонков поступило на горячие линии МЧС
происшествия 19:59
Спасатели не надеются найти живых в Магнитогорске
происшествия 19:51
ОНФ поможет пострадавшим при ЧП в Магнитогорске
происшествия 19:37
Каналы меняют сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top