Спасателям в Магнитогорске мешают бетонные плиты

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Экстренным службам мешают плиты, нависшие над местом поисковых работ в Магнитогорске. МЧС пытается убрать опасные конструкции, сообщил глава ведомства Евгений Зиничев.

«Сейчас ведется разбор завалов. Есть риски для специалистов из-за свисающих плит», — цитирует чиновника ТАСС.

Министерство распространило список пострадавших, которые не выходят на связь: Дмитрий и Людмила Кремлёвы, Ильмис Сагадатов, Людмила Шарифулина, Александр Игнатьев, Марина Васильевна, Виктор Воронцов и Анастасия Крамаренко. Судьба около 35 человек остаётся неизвестной. Кинологи «Центроспаса» подключились к поисковой операции. Ситуация по-прежнему осложняется из-за угрозы новых обвалов.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир.

Ранее News.ru сообщал о визите в город президента РФ Владимира Путина. Глава государства лично встретился с пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия.