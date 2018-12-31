МЧС опубликовало список пропавших без вести в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/88c18558b3c4d7b000695fd3430c1ebf/df949dfb-8c5a-406d-a1cc-b3331bb3b5a6_850.jpg Пресс-служба МЧС по Челябинской области

МЧС распространило список из восьми жителей дома в Магнитогорске, где произошло обрушение подъезда.

Имена пропавших: Дмитрий и Людмила Кремлёвы, Ильмис Сагадатов, Людмила Шарифулина, Александр Игнатьев, Марина Васильевна, Виктор Воронцов и Анастасия Крамаренко, пишет ТАСС. Судьба около 35 человек остаётся неизвестной. Столько же людей, по предварительным оценкам, могут находиться под обломками, высота которых достигает 3−4 этажей.

Кинологи «Центроспаса» подключились к поисковой операции. Ситуация по-прежнему осложняется из-за угрозы новых обвалов. Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир.

Ранее News.ru сообщал о визите в город президента РФ Владимира Путина. Глава государства лично встретился с пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия.