USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,279 $   Brent53.71 $ Bitcoin3,815.18 $
МОСКВА-3°C18:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

МЧС опубликовало список пропавших без вести в Магнитогорске

Пресс-служба МЧС по Челябинской области

происшествия [ версия для печати ]

МЧС распространило список из восьми жителей дома в Магнитогорске, где произошло обрушение подъезда.

Имена пропавших: Дмитрий и Людмила Кремлёвы, Ильмис Сагадатов, Людмила Шарифулина, Александр Игнатьев, Марина Васильевна, Виктор Воронцов и Анастасия Крамаренко, пишет ТАСС. Судьба около 35 человек остаётся неизвестной. Столько же людей, по предварительным оценкам, могут находиться под обломками, высота которых достигает 3−4 этажей.

Кинологи «Центроспаса» подключились к поисковой операции. Ситуация по-прежнему осложняется из-за угрозы новых обвалов. Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир.

Ранее News.ru сообщал о визите в город президента РФ Владимира Путина. Глава государства лично встретился с пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия.


#магнитогорск #челябинскаяобласть
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
происшествия 16:49, 31 декабря 2018
Кинологи работают на месте ЧП в Магнитогорске
происшествия 16:14, 31 декабря 2018
Горячая линия МЧС Магнитогорска приняла сотни звонков
происшествия 15:50, 31 декабря 2018
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Лента новостей
новый год 18:35
Тысячи человек будут работать в метро в новогоднюю ночь
в мире 18:34
Порошенко высмеяли за его новогоднюю речь
экономика 18:33
SOCAR планирует приобрести активы EWE в Турции
в мире 18:30
Украина в новом году хочет стать ближе к НАТО
происшествия 18:23
Путин призвал россиян помянуть жертв взрыва в Магнитогорске
Другие новости
происшествия 18:23
Путин призвал россиян помянуть жертв взрыва в Магнитогорске
происшествия 18:10
Путин предложил расселить магнитогорский дом после взрыва
происшествия 17:53
СПЧ выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске
происшествия 17:52
Новое обрушение произошло на месте взрыва в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top