Найдены тела ещё двоих погибших в Магнитогорске

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Спасатели извлекли тела ещё двух человек из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где после взрыва газа обрушился подъезд. По данным пресс-службы МЧС России, это женщина и мужчина.

Таким образом, официально подтверждена гибель 26 человек. Среди жертв трое детей — две девочки примерно полутора-двух лет и пятилетний мальчик.

Как ранее сообщал News.ru, спасатели признают, что ищут тела наугад, так как невозможно точно определить, где они могут находиться.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. 19 жертв уже опознаны.

Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Продолжаются поиски ещё 15 жильцов дома. Из-за угрозы нового обрушения спасатели там, где это возможно, разбирают обломки здания вручную.