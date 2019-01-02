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Спасатели в Магнитогорске ищут тела погибших наугад

Магнитогорск/vk.com

в мире [ версия для печати ]

Спасатели не могут установить точное местонахождение людей, которые остаются под завалами жилого дома, где после взрыва газа обрушился подъезд. При этом в МЧС ищут уже не чудом уцелевших людей, а погибших.

В ведомстве признают, что работают наугад.

«Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать», — цитирует ТАСС представителя пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаила Юрина.

По его словам, специалисты ведут работы в левой части завалов, где перекрытия разрушены полностью. Это связано с соблюдением техники безопасности: в правой части, в районе лестничной клетки, конструкции верхних этажей угрожают безопасности спасателей, так как могут обрушиться.

Вместе с тем специалистам МЧС удалось демонтировать одну из стен повреждённого здания, которая представляла наибольшую угрозу.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Официально подтверждена гибель 24 человек, тела 19 жертв опознаны

Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Продолжаются поиски ещё 17 жильцов дома.


#взрывы #магнитогорск #обрушения #челябинскаяобласть
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