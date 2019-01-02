МЧС подняло тело очередной жертвы взрыва в Магнитогорске

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Спасатели достали из-под обломков разрушенного подъезда жилого дома в Магнитогорске тело 24-й жертвы взрыва бытового газа. Судьба 17 человек остаётся неизвестной.

Силам МЧС удалось демонтировать стену повреждённого здания, угрожавшую окружающим новым обрушением, пишет ТАСС. Экстренные службы не могут установить точное местонахождение людей, которые остаются под завалами. При этом в МЧС ищут уже не чудом уцелевших людей, а погибших.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж.

Ранее News.ru сообщал про опознание тел 19 погибших от взрыва в Магнитогорске. В лечебных учреждениях сейчас находятся шесть человек.