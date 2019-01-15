Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на юге Москвы

ДТП с участием пешеходов произошло в районе дома 4 по Шипиловской улице на юге Москвы. Водитель автомобиля совершил наезд на женщину и двоих детей.
Все трое пострадавших были госпитализированы. Автовладелец не скрылся с места происшествия.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что число погибших в результате столкновения трёх машин на трассе в Воронежской области выросло до восьми. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).