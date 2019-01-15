Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на юге Москвы

https://news.ru/storage/news/ec02016cd26549e44ed32c2f0b0d3db9/c0d1869e-81f5-44c3-9c4d-2d791d8c3845_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

ДТП с участием пешеходов произошло в районе дома 4 по Шипиловской улице на юге Москвы. Водитель автомобиля совершил наезд на женщину и двоих детей.

Все трое пострадавших были госпитализированы. Автовладелец не скрылся с места происшествия.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что число погибших в результате столкновения трёх машин на трассе в Воронежской области выросло до восьми. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).