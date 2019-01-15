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Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на юге Москвы

Сергей Лантюхов/News.ru

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ДТП с участием пешеходов произошло в районе дома 4 по Шипиловской улице на юге Москвы. Водитель автомобиля совершил наезд на женщину и двоих детей.

Все трое пострадавших были госпитализированы. Автовладелец не скрылся с места происшествия.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что число погибших в результате столкновения трёх машин на трассе в Воронежской области выросло до восьми. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).


#москва #дети #ДТП #женщина
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