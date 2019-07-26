https://static.news.ru/photo/06ffea9c-af78-11e9-a6d2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: inc174/vk.com

Авария с участием автобуса ПАЗ и автокрана МАЗ произошла в Ленинском районе Челябинска. Есть пострадавшие, один человек скончался.

Восемь пострадало. Шесть человек доставлены в больницу, о госпитализации пока нет данных. Состояние пострадавших не оценивается как тяжёлое, — сказали ТАСС в пресс-службе городской администрации.

News.ru ранее писал о гибели пяти человек в результате столкновения двух легковых автомобилей в Челябинской области. Авария произошла в Аргаяшском районе в ночь на 25 июля. По данным ведомства, столкнулись две отечественные машины — «семёрка» и «одиннадцатая».