В Петербурге покажут выставку о морских гигантах «Океан Юрского периода»

Фото: пресс-служба «Москвариума»

В Санкт-Петербурге ТЦ «Охта Молл» покажет мультимедийную выставку «Океан Юрского периода» о морских гигантах, живших в эпоху динозавров. С помощью цифровых технологий воссозданы 12 видов доисторических существ. Впервые экспозиция открылась на территории «Москвариума» в 2021 году. Выставка начинает свою работу с 1 ноября.

Посетители смогут увидеть динозавров и древних водных обитателей: крупнейшую на планете ящерицу мозазавра, кашалота левиафана, акулу мегалодона, «короля ящеров» базилозавра, рептилий эласмозавра и плиозавра, морскую корову и других. Экспозиция была разработана при участии ученых-палеонтологов в Edutainment-концепции, которая подразумевает получение знаний через развлечение.

Доисторические гиганты, которые в размерах достигали от 3 до 20 м, были воссозданы в натуральную величину. При их разработке были учтены все последние научные исследования. С помощью технологий 3D-анимации удалось добиться реалистичности и естественности. Чтобы погрузить посетителей в эпоху динозавров, использовались видеопроекции, технологии дополненной реальности, авторский саунд-дизайн и голограммы.

Главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова ранее сообщила, что в Москве забеременела косатка Ная. По ее словам, это первый в России случай естественного оплодотворения косатки в искусственных условиях.