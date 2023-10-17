В России косатка впервые забеременела в искусственных условиях Ная из «Москвариума» стала первой в России беременной косаткой

Фото: Центр океанографии и морской биологии Москвариум

В Москве забеременела косатка Ная, она может родить уже во второй половине декабря, заявила корреспонденту NEWS.ru главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова. По ее словам, это первый в России случай естественного оплодотворения косатки в искусственных условиях.

Это первая в России беременность косатки. Это уникальный случай, потому что нет так много океанариумов в мире содержат таких китообразных, как косатки. <...> В некоторых странах используются методы искусственного оплодотворения, потому что есть сложности с естественным оплодотворением. В нашем же случае беременность наступила естественным путем, — сказала Суворова.

Она отметила, что в ближайший год косатка не будет выступать на шоу, так как будет заниматься воспитанием детеныша. Суворова добавила, что риски для Наи в период беременности минимальны, однако они могут проявиться во время родов. В первую очередь, есть опасность, что детеныш может не успеть всплыть и сделать первый вдох на поверхности.

Кроме того, возможны осложнения при эмбриональном развитии, поскольку не все заболевания выявляются при УЗИ, заявила Суворова. При этом она подчеркнула, что для косаток возможны только естественные роды, другие виды хирургического вмешательства для животного исключены.

Ранее сообщалось, что малышка-панда из Московского зоопарка выросла уже до трех килограммов. За ее здоровьем сейчас тщательно следят, потому к регулярным медицинским осмотрам она уже привыкла. Панда Диндин родила девочку в конце августа. Это стало первым подобным случаем в истории России. Отцом малышки-пандочки стал Жуи, которого подарило зоопарку китайское правительство.