В Красной Поляне пройдет награждение победителей премии для застройщиков В Красной Поляне наградят победителей премии для застройщиков Urban Awards

Фото: urbanawards

В Красной Поляне на концертной площадке Red Arena состоится награждение победителей премии для застройщиков Urban Awards, которая проходит в России уже в 15-й раз. Номинанты прошли сложный отбор, который состоял из сотни параметров. Всего в конкурсе приняли участие 128 застройщиков со 198 объектами из 63 регионов страны. Генеральный директор премии Ольга Хасанова отметила, что строительная индустрия стремительно развивается.

Вот уже 15 лет мы с вами развиваем строительную индустрию, создаем настоящую вселенную комфортного и качественного жилья. Это яркий, динамичный и быстро меняющийся мир, который открывает безграничные возможности перед каждым из нас. Добро пожаловать в URBANESIS — Элизиум в виртуальной вселенной девелопмента, — отметила Хасанова.

В этом году награждение пройдет в рамках концепции Урбан Вселенной с элементами виртуальной и дополненной реальности. Ведущими вечера выступят Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталев. Для гостей мероприятия подготовлены развлекательная программа, световое шоу, фотозоны и гала-ужин с авторской кухней. Также состоится голосование за девелопера года, персону года и Grand Prix. Сбор гостей начнется в 18:00, а торжественная часть — в 19:00. В рамках вечера предусмотрен дресс-код, Creative Black Tie. Мужской образ должен состоять из смокинга или костюма, а женский — из вечернего или коктейльного платья. Одежда может включать черный, серебряный или металлический оттенки.

В Минеральных Водах ранее завершилась первая Кавказская инвестиционная выставка, организованная Фондом Росконгресс. Мероприятие посетили три тысячи человек. Среди них также были руководители и представители органов власти, бизнеса, СМИ и эксперты.