На конференции НИУ ВШЭ выступят докладчики из зарубежных университетов

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В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в Москве с 4 по 14 апреля пройдет XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Кроме ведущих российских ученых на мероприятии выступят докладчики из других стран. Среди них профессор университета Вита салюте Сан Рафаэле в Италии Джубин Абуталеби, президент Центра исследования операций и эконометрики в Бельгии Клод Д'Апремон, профессор Городского университета Нью-Йорка Бранко Миланович и другие.

5 апреля Миланович расскажет об изменениях глобального распределения доходов в мире в течение двух последних столетий, а также предпосылки, которые лежали в основе этих процессов. Абуталеби 6 апреля выступит с докладом о преимуществах билингвизма в борьбе с деменцией. 12 апреля Д'Апремон представит доклад о том, как упростить процессы прогнозирования в компаниях.

Приглашенными докладчиками в рамках конференции станут профессор Антверпенского университета в Бельгии Питер Верхезен, профессор Вашингтонского университета Йонг-Чул Ха и доктор Института географических исследований и природных ресурсов Китайской академии наук Юхенг Ли. Верхезен выступит 6 числа и расскажет о пользе искусственного интеллекта для бизнеса, в этот же день Йонг-Чул Ха представит доклад «Традиция и преодоление универсализма в социальных науках». 13 апреля Ли поделится стратегией возрождения сельского хозяйства в КНР и расскажет об уже достигнутых результатах.

Ранее стало известно, что в рамках XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции состоятся заседания, посвященные экономическим исследованиям российских ученых. 4 апреля в рамках сессии «Социальные аспекты развития цифровой экономики» обсудят интеграцию пожилых людей в цифровую среду.