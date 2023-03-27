На конференции НИУ ВШЭ обсудят интеграцию пожилых в цифровую среду

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В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в Москве с 4 по 14 апреля пройдет XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. На мероприятии состоятся заседания, посвященные экономическим исследованиям российских ученых. 4 апреля в рамках сессии «Социальные аспекты развития цифровой экономики» обсудят интеграцию пожилых людей в цифровую среду, а также факторы, мешающие гражданам старше 60 лет пользоваться новыми технологиями и интернетом.

6 апреля эксперты ДВФУ расскажут о способах снизить уровень преступности в российских регионах, а 7 апреля доцент Финансового университета Наталья Гринева выступит с докладом о развитии внутреннего туризма. 11 апреля состоится сессия, посвященная инвестированию пенсионных накоплений.

В рамках круглого стола 11 апреля пройдет заседание на тему антироссийских санкций. Эксперты расскажут, какие отрасли мировой экономики ощутили на себе последствие ограничений, как санкции повлияли на инфляцию и как пройдет перераспределение торговых потоков сырьевых товаров после приостановки сотрудничества с Западом.

Также в рамках конференции 13 апреля пройдут доклады на тему развития малого и среднего бизнеса в России и вызовах, с которыми сталкиваются предприниматели. В этот же день с докладом о моделях корпоративного управления выступят доценты Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анастасия Степанова и Мария Кокорина.

Ранее стало известно, что в XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции примут участие представители администрации президента, правительства России, а также главы регионов. На сессиях будут присутствовать члены международных организаций и иностранных компаний.