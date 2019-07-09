https://static.news.ru/photo/4c740eb8-a25e-11e9-8a5d-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что сближение России с Украиной неизбежно, как неизбежно и строительство союзнических отношений между странами. Такое заявление глава государства сделал в фильме американского режиссёра Оливера Стоуна.

Неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы всё-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно, — уверен российский президент.

Премьера ленты «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) состоялась на фестивале в итальянской Таормине. В новом фильме Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок рассказывают о политическом кризиса в Киеве.

News.ru ранее писал, что Стоун может снять фильм о президенте США Дональде Трампе. По его словам, картина будет в жанре комедии.