Американский режиссёр Оливер Стоун допустил, что может снять фильм о президенте США Дональде Трампе. По его словам, с просьбами об этом к нему обращаются многие знакомые.
...кто знает, рано или поздно, вероятно, я его сниму, — цитирует Стоуна ANSA.
Режиссёр добавил, что вероятно, это будет комедия, похожая на его фильм 2008 года о президенте Джордже Буше-младшем.
Ранее News.ru сообщал, что Оливер Стоун начал работать над новым фильмом с Бенисио Дель Торо в главной роли. Последний прославился своим участием в картинах «Отвязные каникулы», «Сноуден», «Особо опасны» и даже в фильмах о супергероях. Голливудский актёр родом из Пуэрто-Рико, известный по ролям злодеев и наркоторговцев, в этот раз сыграет запутавшегося и заблудшего Джека, который несчастлив в браке и повторяет ошибки своих родителей.