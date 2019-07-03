https://static.news.ru/photo/aab0fec2-9d32-11e9-8fc9-fa163e074e61_1024.jpg Оливер Стоун Фото: Gabriele Maricchiolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Оливер Стоун допустил, что может снять фильм о президенте США Дональде Трампе. По его словам, с просьбами об этом к нему обращаются многие знакомые.

...кто знает, рано или поздно, вероятно, я его сниму, — цитирует Стоуна ANSA .

Режиссёр добавил, что вероятно, это будет комедия, похожая на его фильм 2008 года о президенте Джордже Буше-младшем.

Ранее News.ru сообщал, что Оливер Стоун начал работать над новым фильмом с Бенисио Дель Торо в главной роли. Последний прославился своим участием в картинах «Отвязные каникулы», «Сноуден», «Особо опасны» и даже в фильмах о супергероях. Голливудский актёр родом из Пуэрто-Рико, известный по ролям злодеев и наркоторговцев, в этот раз сыграет запутавшегося и заблудшего Джека, который несчастлив в браке и повторяет ошибки своих родителей.